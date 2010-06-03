Брат Анри: Hадеюсь, Тьерри перейдет в «Марсель»

Брат нападающего «Барселоны» Тьерри Анри, Уилли, признался, что он надеется увидеть форварда в «Марселе» уже следующей осенью. «Я надеюсь, что Тьерри перейдет в «Марсель». Я очень этого хочу. Анри и «Марсель» – это отличное сочетание. Я говорю Тьерри каждый день – ты должен вернуться во Францию и подписать контракт с «Марселем». Уверен, что когда-нибудь это случится. Если Дидье Дешам позовет Тьерри, то тот не сможет отказаться», – цитирует Уилли Анри France Football. Отметим, что пока интерес к футболисту проявляют клубы из США. sports.ru