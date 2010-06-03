Надаль празднует свой День рождения

Четырехкратный победитель «Ролан Гаррос» сегодняшний именинник Рафаэль Надаль, обыгравший вчера в четвертьфинале соотечественника Николаса Альмагро 7:6, 7:6, 6:4, рассказал о матче, дне рождения и поражении Роджера Федерера. «Весь матч был сложным. Ну может, не с самого начала. Сначала было довольно просто, даже ему. Трудно было с психологической точки зрения. Мне нужно было хорошо принимать, а он играл так мощно, что я не мог играть как хотел. На своей подаче приходилось быть предельно осторожным, чтобы не ошибаться, но это не получалось. Я сразу потерял подачу, но потом сумел ее вернуть – так что когда мне действительно было нужно показать свой лучший теннис, я это сделал. В общем, я рад, что уложился в три сета, потому что было очень тяжело. День рождения в Париже отмечу днем, но не ночью. Ночью буду праздновать на Мальорке. (Смеется.) Честно говоря, я всегда люблю, когда выигрывают фавориты, потому что знаю, что им поражения даются тяжелее, чем остальным. К примеру, если бы я сегодня проиграл Николасу, это стало бы бóльшим ударом для меня, чем стало в реальности – для него. Но если смотреть формально, то да, проигрыш Федерера обегчил мне жизнь. Но повторюсь, каким бы номером рейтинга ты ни был, ты не думаешь о первой строчке или том, кто ее занмиает, все время», – цитирует Надаля официальный сайт турнира.