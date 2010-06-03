NASCAR. Вильнев выступит в двух гонках серии Nationwide

Чемпион CART и «Формулы-1» Жак Вильнев сообщил, что примет участие в двух этапах серии NASCAR Nationwide в Монреале и Элкхарт-Лейк. «Здорово вернуться в гонки в составе команды «Браун Рейсинг». В прошлом году в Монреале я провел интересный и захватывающий этап. В этот раз я также выступлю в Элкхарт-Лейк, где я в свое время провел первую гонку в «Инди» – все это наполняет меня приятными воспоминаниями. С нетерпением жду этих этапов», – цитирует Вильнева Autosport. Отметим, что до нынешнего заявления Жак провел в Nationwide две гонки, обе на домашней трассе. В первой он квалифицировался пятым, но затем, после того, как начался ливень, сошел (та гонка впервые в истории NASCAR прошла в дождевых условиях). В прошлом году Вильнев немного лидировал, а в итоге финишировал четвертым. Первая из двух нынешних гонок для Жака пройдет в Элкхарт-Лейк на трассе «Роуд Америка». На этом автодроме канадец блистал в 90-х годах. В первом сезоне в CART Жак стартовал с поула, а в чемпионском 1995 году добился победы, стартовав с поула и лидируя в гонке на протяжении 46 из 50 кругов.