CAS до 11 июня вынесет решение по делу Тихона и Девятовского

Срок вынесения Спортивным арбитражным судом (САS) решения по делу белорусских метателей молота Вадима Девятовского и Ивана Тихона продлен до 11 июня. «Вчера во второй половине дня из Спортивного арбитражного суда в Лозанне пришло письмо, в котором сообщается, что срок вынесения решения по нашему с Иваном Тихоном делу продлевается до 11 июня. Впрочем, это не значит, что решение не может быть обнародовано раньше указанной даты. Во время январских слушаний в САS нам было сказано, что решение будет готово весной, но по не известным нам причинам его оглашение переносится», – пояснил Вадим Девятовский. Напомним, что трехдневные слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне прошли 25-27 января. На них Вадим Девятовский и Иван Тихон оспаривали решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении их медалей пекинской Олимпиады-2008 из-за положительных допинг-проб. Вердикт суда сразу объявлен не был, и атлетам было сказано, что вынесение решения ожидается весной, сообщает БЕЛТА.