Капелло взял на ЧМ-2010 самую возрастную сборную Англии за всю историю

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло на чемпионат мира в ЮАР взял самую возрастную команду в истории страны. Средний возраст сборной Англии составляет 28,7 лет. Прежний рекорд был установлен в 1954 году (28,4), однако в той команде играл 39-летний Стэнли Мэттьюз. По сравнению с чемпионатом мира в Германии-2006 средний возраст увеличился на 3,5 года. Все игроки сборной в сумме провели около 900 матчей за национальную команду, в среднем – по 39,1 матча. Эта цифра также является рекордной для англичан. На чемпионате мира-1990 они имели за плечами по 32,2 матча. В 1966 году, когда команда выиграла чемпионат мира, ее возраст был 26,5 лет, информирует The Guardian.