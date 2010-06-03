Шахматы. Илюмжинов подал в суд на Карпова

В онлайн-интервью, проходящем в редакции «Газеты.Ru», президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о конфликтной ситуации, возникшей между ФИДЕ и Анатолием Карповым. «Я за свою 20-летнюю деятельность в качестве политического общественного деятеля никогда не обращался в суд. Сейчас я обратился вместе с членами президентского совета ФИДЕ в комиссию по этике, возглавляемую представителем Италии в ФИДЕ, на клевету со стороны Карпова, а также в суд. И господин шахматист, экс-чемпион, должен представить комиссии по этике ФИДЕ факты коррупции в ФИДЕ. Или понести за это наказание. Это коллективное обращение членов президентского совета и членов ФИДЕ в комиссию по этике ФИДЕ. И в Московский суд по месту жительства данного шахматиста. И в международный суд по месту регистрации ФИДЕ. Почему обратился? Потому что заявления этого шахматиста порочат деятельность международной организации ФИДЕ. Почему Карпов и Каспаров объединились против нас? Им нужны финансовые и политические ресурсы ФИДЕ. 15 лет назад они сделали все для того, чтобы ФИДЕ не было единой. Сейчас, когда ФИДЕ – преуспевающая международная организация, в финансовом отношении и политически очень авторитетная, им нужна трибуна для своих амбициозных целей».