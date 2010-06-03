Шовковским заинтересовался лондонский «Арсенал»

В поисках нового вратаря канониры обратили внимание на ветерана киевского «Динамо», передает Спорт Сегодня. Не игравший за сборную по договоренности с Маркевичем Александр Шовковский может перейти в лондонский «Арсенал», сообщил его агент Шандор Варга. «Из «Арсенала» у меня спрашивали, будет ли Саша играть с Норвегией, хотели поехать его посмотреть, - говорит Варга. Последние 2-3 года у канониров проблема с вратарем. До конца лета они точно купят кипера. Но смотрят не только Сашу, а около 10 вратарей. Возраст Шовковского - 35 - позволяет ему отыграть в Англии лет пять. «Динамо», в случае предложения, должно его отпустить. Но переговоров еще нет», - добавил Варга. Напомним, что ранее Александр Шовковский продлил контракт с «Динамо» и заявлял о том, что скорее-всего закончит карьеру именно в киевском клубе.