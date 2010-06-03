УЕФА удивлен прогрессом Украины в подготовке к Евро-2012

Наблюдательный совет УЕФА одобрил усилия Украины по подготовке к проведению совместно с Польшей финального этапа чемпионата Европы по футболу 2012 года и подтвердил право четырех украинских городов - Киева, Донецка, Львова и Харькова - принять у себя матчи первенства. Такое решение было принято на заседании совета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Информационный центр «Украина-2012». По окончании заседания вице-премьер Украины Борис Колесников заявил, что УЕФА доволен теми усилиями, которые прилагает правительство Украины по подготовке к чемпионату, и удивлена, что за последние два месяца сделано больше, чем за предыдущие два года. Он отметил, что следующий тест на готовность ожидает Киев, Донецк, Львов и Харьков в сентябре 2010 года, когда Украина должна будет окончательно «вписаться» в графики реализации всех проектов. «Если мы все хорошо будем работать, то чемпионат будет проведен во всех четырех городах. На данный момент я даже не вижу возможности, что один или два города потеряют шансы на ЕВРО», - резюмировал Колесников. В апреле президент УЕФА Мишель Платини заявил, что эта организация может провести ЕВРО-2012 по футболу в четырех городах в Польше и в двух - на Украине, если не все украинские объекты чемпионата будут готовы вовремя. В то же время Платини выразил надежду, что Украина будет принимать чемпионат в четырех городах. Президент УЕФА в апреле предоставил Украине двухмесячный срок, в течение которого она должна была продемонстрировать существенное продвижение вперед в подготовке к чемпионату. Нынешнее решение Наблюдательный совет УЕФА показывает, что власти страны выполнили это условие.