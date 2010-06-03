Хоккей. Легендарный Гашек будет играть в московском «Спартаке»

Легендарный чешский голкипер Доминик «Доминатор» Гашек в ближайший понедельник подпишет контракт с московским хоккейным клубом «Спартак», утверждает газета «Советский спорт». Эту информацию изданию подтвердил генеральный менеджер красно-белых Андрей Яковенко. «Да, все детали контракта с Гашеком оговорены, он подпишет соглашение, рассчитанное на один год, в понедельник, - сообщил Яковенко. - И, скорее всего, в этот же день улетит обратно в Чехию. Ведь именно там команда будет проводить первый тренировочный сбор. Что касается появления Доминика перед московской публикой, то тут возможны варианты. Все будет зависеть от планов тренерского штаба. Финансовые обстоятельства сделки раскрывать не могу, но скажу, что получать чех у нас будет примерно столько же, сколько ушедший в «Локомотив» Дмитрий Кочнев». Официальная процедура подписания контракта пройдет в понедельник, в 12 часов в здании одного из российских информагентств. По информации газеты, голкипер прилетит в Москву в воскресенье вечером. 45-летний Доминик Гашек является одним из лучших вратарей в истории Национальной хоккейной лиги. Помимо множества индивидуальных призов, в НХЛ он дважды выигрывал Кубок Стэнли, а в 1998 году привел сборную Чехии к победе на Олимпиаде в Нагано. Летом 2008 года он объявил о завершении карьеры, но спустя год ее возобновил.