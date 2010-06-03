Назван лучший футболист Испании прошлого сезона

Футболист испанской «Браселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом Испании сезона 2009/2010 гг., сообщает Marca. Отметим, что трофей, носящий имя президента мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано, достался Месси в результате решения членов жюри, в составе которых такие личности, как сам Ди Стефано, Фабио Капелло, Андони Субисаретта, Луис Суарес, Фернандо Йерро, Йохан Кройфф и Зинедин Зидан. Отметим, что Месси становится победителем трофея Ди Стефано во второй раз подряд, получив 34 голоса. Занявший второе место Криштиану Роналду получил 26 голосов. На третьем месте оказался одноклубник Месси Хави Эрнандес, получив 15 голосов. А четвертое место занял форвард мадридского «Реала» Гонсало Игуаин. Аргентинец получил четыре голоса.