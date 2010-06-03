Футболисты сборной Англии определились с игровыми номерами на ЧМ

Футболисты сборной Англии определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать на ЧМ-2010. Первым номером команды стал голкипер Дэвид Джеймс, а седьмой номер, ранее принадлежавший Дэвиду Бекхэму, взял Аарон Леннон, сообщает The Guardian. Номера игроков сборной Англии на чемпионате мира: 1. Дэвид Джеймс 2. Глен Джонсон 3. Эшли Коул 4. Стивен Джеррард 5. Рио Фердинанд 6. Джон Терри 7. Аарон Леннон 8 Фрэнк Лэмпард 9. Питер Крауч 10. Уэйн Руни 11. Джо Коул 12. Роберт Грин 13. Стивен Уорнок 14. Гарет Барри 15. Мэттью Апсон 16. Джеймс Милнер 17. Шон Райт-Филлипс 18. Джейми Каррагер 19. Джермейн Дефо 20. Ледли Кинг 21. Эмиль Хески 22. Майкл Каррик 23. Джо Харт