Ротань: Комбинационного футбола у нас не получилось

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань выразил удовлетворение итоговым результатом товарищеского матча против Норвегии (1:0). «Играли с хорошей самоотдачей, но, наверное, меньше получалась игра в пас, игра на третьего. Комбинационного футбола у нас сегодня, по сути, не получилось. В принципе, это нормально, если учесть, сколько молодых ребят вышли на поле. Мы в свое время тоже побывали в этой шкуре. Но, повторюсь, очень приятно, что в итоге мы все же победили. А игру мы будем улучшать», – цитирует игрока Dynamo.kiev.ua.