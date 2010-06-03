Бенитес покинет «Ливерпуль» в течение 48 часов

Главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес подтвердит свою отставку в течение 48 часов, сообщает Sky Sports. Сейчас испанский специалист и руководство клуба ведут переговоры о размере компенсации за досрочный разрыв соглашения. По данным издания, одной из причин скорой отставки тренера стала потеря Бенитесом поддержки со стороны лидеров команды – Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса. Напомним, что ранее британские СМИ сообщали о 3-х миллионах фунтов, которые «Ливерпуль» предложил Бенитесу. Контракт нынешнего тренера мерсисайдцев рассчитан еще на четыре года. sports.ru