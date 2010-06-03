У игроков сборной Испании самые высокие премиальные среди участников ЧМ-2010

Футболисты сборной Испании получат самые высокие премиальные среди всех участников ЧМ-2010, если возьмут трофей. Каждый игрок в случае победы на турнире получит по 600 тысяч евро. На втором месте значится Аргентина (510 тысяч евро за победу на ЧМ-2010), на третьем – Англия (475 тысяч евро), на четвертом – Франция (390 тысяч евро), далее идут Италия (240 тысяч евро) и Бразилия (180 тысяч евро). Футболисты сборной Германии (250 тысяч евро) пожертвуют часть своих премиальных в фонд Роберта Энке. В Испании были озвучены просьбы к правительству ограничить размер бонусов футболистам сборной по причине финансового кризиса. За выход в четвертьфинал испанским игрокам предусмотрена премия в размере 60 тысяч евро, за выход в полуфинал – 90 тысяч евро, за выход в финал – 120 тысяч евро. Представители испанской сборной уже заявили о том, что часть денег будет отдана для борьбы с болезнями в Африке, от которых каждые 30 секунд умирает один ребенок, сообщает Marca.