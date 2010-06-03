Тренер Волосожар: При новом президенте никто не начнет лучше или хуже работать

Нина Мозер, тренер пары Татьяна Волосожар – Максим Траньков, рассказала, что вместе со своими подопечными сосредоточена на работе, а не на выборах президента Федерации фигурного катания России (ФФКР). «Нам просто некогда этим заниматься. Чего могут лишиться спортсмены и тренеры после выборов? Знаний? Мастерства? Ведь работа не изменится. Придет новый президент, и никто не начнет лучше или хуже работать. Что такое 4 июня? Будет 5-е, 6-е, 7-е, и ничего не изменится. Катки будут на том же месте, тренеры в тех же вещах на своем катке будут стоять, и спортсмены тоже. И все будут по-прежнему работать на результат», — цитирует Мозер Infox.