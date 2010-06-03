Исинбаева приступит к тренировкам в июле

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев заявил о том, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приступит к тренировкам с 1 июля. «Во время последнего разговора с тренером Исинбаевой Виталием Петровым он сообщил, что Лена приступит к тренировкам – 1 июля в Монте-Карло, где живет. Она и сейчас поддерживает форму, а в Монте-Карло начнет уже технические тренировки. Рассуждать о дальнейших планах и перспективах Исинбаевой сейчас еще слишком рано. Сначала они с тренером должны определиться, будут или нет выступать в нынешнем сезоне, а если будут – когда и где именно. Какова вероятность, что Исинбаева захочет стартовать на чемпионате Европы в конце июля в Барселоне? Я думаю, сейчас ответ на этот вопрос не знает даже сама Лена. Если она сообщит нам о своем желании и своей готовности выступать на чемпионате Европы, мы начнем обсуждать этот вопрос», – приводит слова Балахничева «Весь спорт».