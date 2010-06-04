Хоккей. Сегодня юбилей у легендарного российского тренера

Президент РФ Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму знаменитому хоккеисту, заслуженному тренеру СССР, чемпиону Олимпийских игр 1984, 1988 и 1992 годов Виктору Тихонову, сообщает сайт администрации президента. Четвертого июня ветерану исполнилось 80 лет. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: «Вы принадлежите к плеяде легендарных отечественных тренеров, принесших нашей стране славу ведущей спортивной державы. Под Вашим руководством команда ЦСКА и хоккейная сборная Советского Союза неизменно добивались блестящих побед. Среди Ваших воспитанников – призёры самых престижных мировых соревнований, олимпийские чемпионы. Их успехи – лучшая оценка Вашего наставнического труда».