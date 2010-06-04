Бобслей. Скворцовой сделали еще три операции

Российская бобслеистка Ирина Скворцова, в ноябре прошлого года получившая тяжелые травмы в аварии на трассе в немецком Кенигзее, перенесла еще три операции. В середине мая у спортсменки возник абсцесс в правой ноге, которая наиболее серьезно пострадала во время аварии, и ее пришлось оперировать, пишет издание «Спорт Экспресс». Скворцова рассказала, что зимой и в начале весны, когда ей часто делали операции на травмированной ноге, прочистить раны до конца не удалось. Между мышцами и костью бедра "был сплошной гной", и в мае нога сильно воспалилась. С конца марта россиянка находилась в немецком реабилитационном центре на озере Кимзее. Врачи были довольны ходом ее восстановления, но когда в правой ноге возник абсцесс, Скворцову вновь перевели в мюнхенскую клинику, где она лежала до перевода в реабилитационный центр. Это произошло 18 мая. Спортсменка рассказала, что за последние две с половиной недели ей сделали три операции, и теперь она чувствует себя "как огурчик". Вместе со Скворцовой находится ее мать, с которой они гуляют по Мюнхену (бобслеистка передвигается на коляске). 4 июня Скворцова должна вернуться в реабилитационный центр. В конце апреля (до воспаления правой ноги) россиянка начала стоять на двух ногах. По словам Скворцовой, она может делать это и сейчас, но пока это дается ей труднее, чем раньше. Ранее бобслеистка заявляла, что в ближайшие два года она планирует залечить полученные травмы, а затем приступить к подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи.