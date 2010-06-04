За Чигринского борются «Челси», «Бавария» и «МЮ»

По сообщениям СМИ украинского футболиста в своих рядах хотят видеть сразу несколько ведущих клубов Европы. Английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также немецкая «Бавария» включились в борьбу за защитника сборной Украины и испанской «Барселоны» Дмитрия Чигринского, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на радио Catalunya. Ранее интерес к украинскому футболисту проявлял лондонский «Арсенал», рассматривая 23-летнего игрока как часть трансфера Сеска Фабрегаса в «Барселону». Напомним, Чигринский перешел в «Барселону» прошлым летом из донецкого «Шахтера» за 22 миллиона фунтов стерлингов, но не смог завоевать место в основном составе чемпиона Испании. На данный момент ни один клуб не готов предложить за него более 12 миллионов.