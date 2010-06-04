Стали известны размеры оплаты судей на ЧМ-2010 в ЮАР

Стала известна сумма гонораров футбольных судей на матчах чемпионата мира, передает «Советский спорт». Узбекский судья Равшан Ирматов, являющийся единственным арбитром из стран постсоветского пространства на чемпионате мира в ЮАР, в интервью центральноазиатской новостной службе CA-News рассказал о том, сколько ему заплатит ФИФА за работу на турнире. Гонорар за участие на чемпионате мира составит 30 тысяч долларов. Еще по 45 тысяч судьи будут получать за каждый матч. Для сравнения, на чемпионате мира в Германии в 2006 году арбитры получали по 40 тысяч за игру и 20 тысяч в качестве общего гонорара. Ирматов был признан лучшим арбитром Азии сезона 2008/2009. На чемпионате мира в судейской бригаде Ирматова также будут работать его соотечественник Рафаэль Ильясов, а также рефери из Кыргызстана Бахадыр Кочкаров. Всего в ЮАР отправятся 29 судей. Напомним, что среди футболистов больше всего денег на ЧМ могут заработать испанцы. Им, в случае победы, обещано по 600 000 тысяч долларов на игрока.