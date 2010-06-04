Кривцов: «Шахтер» - команда, о которой можно только мечтать

Новичок «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, как состоялся его переход в донецкий клуб, и подчеркнул, что готов к конкуренции в новом коллективе. «Донетчане давно интересовались и мной, и Тарасом Степаненко, просто раньше мы не могли окончательно договориться с президентом запорожского «Металлурга» насчет перехода. А сейчас уже поступило конкретное предложение, от которого, думаю, Игорь Владимирович Дворецкий не смог отказаться. Он позвонил мне и сказал, что если я согласен, можно ехать в Донецк и согласовывать условия контракта с «Шахтером». Всегда с радостью приезжал в Донецк. Город очень красивый, да и сам «Шахтер» – это команда, о которой можно только мечтать. Сейчас мечты сбылись, чему я рад. Готов ли к конкуренции с защитниками «Шахтера»? Конечно, готов! Иначе зачем тогда переходить? Чтобы сидеть на скамейке запасных? Нужно выступать на своем уровне. Я уверен, что шанс пробиться в основу у меня будет. Нужно только за него зацепиться», - приводит слова Кривцова газета « Команда».