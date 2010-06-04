Степаненко: Главный мой конкурент в «Шахтере» - Хюбшман

Новичок «Шахтера» Тарас Степаненко, перешедший в донецкий клуб из запорожского «Металлурга», рассказал, чего ожидает от выступления в новой команде. «Конкуренции не боюсь. Я принял обдуманное решение и знаю, куда иду. Кто сильнее, тот и будет играть, а шансы завоевать стабильное место в основе у меня есть. Говорите, на моё место претендуют пять-шесть футболистов? Признаюсь, я думал об этом. Дуляй и Левандовский не так много проводят времени на поле, Фернандиньо действует с акцентом на атаку, а Гай, если и играет, то не всегда опорным. Так что главным конкурентом считаю Хюбшмана. Хочу закрепиться в «Шахтере» и выступать в еврокубках. Международный опыт просто необходим для прогресса. Вот Чигринский же перешел в «Барселону»... С «молодежкой» нужно попасть в финальную часть чемпионата Европы, а затем на Олимпиаду, ведь последний раз украинцы участвовали в ней в 1988-м в составе сборной СССР! Что касается национальной команды, то, конечно, я о ней мечтаю. Полагаю, шанс дебютировать у меня будет, но всему своё время», - приводит слова Степаненко газета « Команда».