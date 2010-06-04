Экс-наставника «Реала» хочет трудоустроить турецкий клуб

Чилиец Мануэль Пельегрини, уволенный в конце мая 2010 года с поста главного тренера мадридского «Реала», получил предложение возглавить стамбульский «Фенербахче», который занял второе место в чемпионате Турции сезона-2009/10. Об этом пишет испанское издание Sport. По данным издания, интерес к чилийскому специалисту также проявляют клубы из Англии и Италии. Конкретные команды при этом не называются. В настоящее время главным тренером «Фенербахче» является немец Кристоф Даум. Под его руководством команда провела сезон-2009/10 и уступила титул чемпиона Турции «Бурсаспору», который опередил «Фенербахче» на одно очко. «Реал» под руководством Пельегрини не выиграл ни одного турнира в сезоне-2009/10. В чемпионате Испании мадридский клуб занял второе место, а из Лиги чемпионов выбыл на стадии 1/8 финала. За увольнение Пельегрини «Реал» выплатил чилийскому тренеру неустойку в размере пяти миллионов евро.