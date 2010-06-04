Виталий Кличко получил орден за заслуги перед Германией

В четверг в Киеве посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзет вручил чемпиону мира по версии WBC по боксу украинцу Виталию Кличко Кавалерский крест Федерального ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщает Интерфакс. Как сообщает отдел прессы посольства, этим орденом боксера наградил Федеральный президент Хорст Келер. В сообщении посольства отмечается, что всемирно известный боксер проводит активную социальную и политическую деятельность в Украине, Германии и всем мире в пользу обездоленных людей. При этом он использует свою популярность для объединения субъектов политики, экономики, культуры и спорта с целью совместной поддержки благотворительных проектов.