Футбольного журналиста в ЮАР атаковал дикий кабан

Шеф-редактор отдела футбола британской The Daily Mail Мэтт Лотон подвергся нападению дикого кабана неподалеку от базы сборной Англии, передает SPORTBOX.ru. Проснувшись раньше футболистов, журналист решил без сопровождения охраны направиться в ближайшее кафе Рюстенбурга. Однако, не пройдя и половины пути, Лотон впал в ступор - на него с огромной скоростью неслось животное. Англичанин тут же обратился в бегство и сумел-таки заскочить в первую открытую дверь, где, на его счастье, оказался вооруженный охранник. Животное, оказавшееся диким кабаном, пробежало дальше. «Это Африка, друг мой. В следующий раз бери с собой пистолет», - посоветовал Лотону охранник. Помимо кабанов, в окрестностях Рюстенбурга нередки нападения на людей обезьян. А в Кейптауне местные органы правопорядка даже организовали специальный отряд для противодействия бандам диких приматов, передает Life News. В последние годы полчища свирепых бабуинов буквально терроризируют жителей этой южной провинции ЮАР. Обезьяны легко открывают машины, отпирают двери в домах и выпотрашивают все содержимое на улицу. Самая крупная группировка насчитывает 350 бабуинов, а их вожаку местные полицейские уже даже дали кличку - Фред. По закону этой страны отстрел этих животных запрещен и максимум, на что способна полиция - это оказать содействие в поиске украденных вещей. В последнее время участились случаи самосуда над обезьянами, однако как показывает практика это только усугубляет ситуацию. Бабуины мстят тем, кто пытается им противостоять - обидчиков они запоминают в лицо и затем при случае сводят счеты.