«Барселона» нацелилась еще и на Торреса

После ухода с поста тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса, к игрокам команды возник повышенный интерес. «Барселона», уже пытавшаяся заполучить форварда английского клуба Фернандо Торреса год назад, постарается осуществить трансфер в следующее трансферное окно, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport. Однако загвоздкой в этой ситуации является то, что каталонцы не так давно потратили 32 млн фунтов стерлингов на приобретение Давида Вильи, и теперь финансовые возможности «Барселоны» ограничены. В то же время испанцы рассчитывают выручить немалую сумму денег с продажи Златана Ибрагимовича, и чем раньше это случится, тем вероятнее приобретение Торреса или других дорогостоящих игроков.