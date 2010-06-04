Вратарю сборной запретили на ЧМ-2010 играть на позиции форварда

Тренерский штаб сборной Северной Кореи решил необычным способом усилить атакующий потенциал команды: в качестве вратаря был заявлен нападающий, что заставило ФИФА еще раз напомнить основные принципы приглашения футболистов на мундиаль. «Состав команды, который предоставляется в ФИФА - окончательный и не подлежит каким-либо изменениям, - приводит текст заявления Eurosport. - В итоговой заявке должно быть не более 23 игроков, трое из которых - голкиперы. Три вратаря могут участвовать на чемпионате мира исключительно на позиции вратарей и не имеют возможностей сыграть в качестве полевых футболистов. Об этом будет сообщаться командам по прибытию в ЮАР, а также в дни матчей». Официальное сообщение было опубликовано в ответ на намерения тренерского штаба Северной Кореи заявить Кима Мен Вон в качестве стража ворот. Тем не менее, главный тренер сборной КНДР Ким Чон Хон в итоге все же подал заявочный лист с нападающим «Амрокганга» (112 матчей, 98 голов), указанным в качестве голкипера. ФИФА ничего против такого хода не имеет, кроме того, что сказано в официальном обращении: если Ким Мен Вон появится на поле, то только на позиции вратаря.