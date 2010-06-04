Фанаты «Ливерпуля» сожгли американский флаг

В четверг около пятисот болельщиков «Ливерпуля» устроили акцию протеста, направленную против владельцев клуба. Они собрались у стадиона «Энфилд Роуд» с плакатами, содержавшими слова благодарности в адрес Рафаэля Бенитеса, уволенного вчера с поста главного тренера команды. Тем не менее фанаты всячески подчёркивали, что целью их акции является не поддержка испанского специалиста, а протест против любых решений владельцев клуба — американских бизнесменов Джорджа Джиллетта и Тома Хикса. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Telegraph, в заключение своей акции фанаты мерсисайдской команды сожгли флаг Соединённых Штатов.