Госдума сделала очередной шаг в борьбе с договорными матчами

На состоявшемся в пятницу заседании Государственная Дума РФ приняла поправки Уголовный кодекс. Теперь лица, подкупивших участников и организаторов спортивных соревнований будут освобождены от уголовного наказания в том случае, если они согласились сотрудничать со следствием или если в их отношении имело место вымогательство. По мнению депутатов, эта мера будет способствовать повышению раскрываемости преступлений в спортивной сфере. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на «Российская газета», закон направлен на рассмотрение в Совет Федерации.