Хоккей. Юбиляр Тихонов «настучал» Путину на главного тренера сборной России

Знаменитый хоккейный тренер Виктор Тихонов обвинил наставника сборной России по хоккею Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина в неудачном выступлении команды на Олимпийских играх в Ванкувере и чемпионате мира 2010 года в Германии. Тихонов выразил свое мнение по поводу сборной в беседе с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Интерфакс. Тихонов, которому 4 июня 2010 года исполнилось 80 лет, сказал Путину, что он недоволен выступлением российских хоккеистов на чемпионате мира, где сборная России заняла второе место. Тихонов подчеркнул, что он еще после Олимпиады сказал, что Быков и Захаркин не справляются со своими задачами. Тихонов сказал Путину, что он изложил свое мнение по поводу тренерского штаба на заседании исполкома Федерации хоккея России (ФХР), и у Быкова «не было возражений». По словам Тихонова, в Германии россиян обыграли «составами, в которых были вторые и третьи лица». Тренер подчеркнул, что сборную Чехии, которой российская команда проиграла в финале со счетом 1:2, россияне должны были обыграть в любом случае. Тихонов выразил мнение, что к Олимпийским играм 2014 года в Сочи необходимо подготовить молодых хоккеистов, которые смогут сыграть за национальную команду. Заседание исполкома ФХР, на котором работу тренеров сборной России оценили на «удовлетворительно», прошло 31 мая. По его окончании президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что контракты Быкова и Захаркина будут продлены.