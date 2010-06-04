«КАМАЗ» показал новый гоночный автомобиль для ралли «Дакар-2011»

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» продемонстрировала новый грузовик, который примет участие в ралли-рейде «Дакар-2011». Об этом сообщает пресс-релиз команды. Официальная презентация машины состоится в рамках Российской национальной выставки, которая пройдет в Париже 11-15 июня. Новый «КАМАЗ» представляет собой глубокую модернизацию машины, выигравшей последний ралли-рейд «Дакар-2010». В то же время ее внешний вид несколько изменился, для улучшения аэродинамики грузовика. «Кабина была сдвинута назад до максимально разрешенных техническими требованиями параметров, платформа стала ниже, - отмечает пресс-релиз. - Заметно улучшились аэродинамические качества автомобиля. Экстерьер автомобиля стал более агрессивным и привлекательным». В «боевых» условиях грузовик будет впервые опробован в сентябре, на ралли «Шелковый путь – серия Дакар». В случае успешных испытаний именно на этой машине команда «КАМАЗ-Мастер» планирует стартовать в очередном ралли-рейде «Дакар-2011».