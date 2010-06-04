Назначен капитан сборной Франции на ЧМ-2010

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек доверит капитанскую повязку защитнику Патрису Эвра. Смена капитана в составе «трехцветных» объясняется тем фактом, что нападающий Тьерри Анри лишился места в основном составе, передает Чемпионат.ру. Недавно форвард рассказал о том, что беседовал на эту тему с Доменеком и согласился на роль запасного во время чемпионата мира. Добавим, что проведённый на сайте издания L'Equipe опрос свидетельствует о том, что французские болельщики поддерживают кандидатуру Эвра: за него проголосовало около 70 процентов респондентов.