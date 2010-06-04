«Динамо» (Киев) хочет подписать игрока «Галатасарая» и сборной Турции

Киевское «Динамо» претендует на центрального защитника «Галатасарая» и сборной Турции Сервета Четина, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на L’Equipe и турецкие СМИ. Руководство киевского клуба уже сделало официальное предложение по игроку и ждет ответа от турецкой стороны. Не исключается, что в скором времени в Стамбуле состоятся встречи руководства «Галатасарая» с представителями украинского клуба. В услугах футболиста также заинтересованы «Панатинаикос», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Ранее также сообщалось, что «Динамо» заинтересовано в услугах румынского полузащитника Габи Мурешана, выступающего в составе чемпиона Румынии Клужа.