Кака: Я готов быть лидером сборной Бразилии в ЮАР

Полузащитник мадридского «Реала» Кака заявил, что готов нести бремя лидерства в сборной Бразилии на чемпионате мира в ЮАР. «Я готов быть одним из лидеров сборной в ЮАР. Я готов нести ответственность и никогда не отказывался от этого. С каждым днем я чувствую себя всё лучше. Травма меня больше не беспокоит. Думаю, к стартовому матчу на чемпионате мира я подойду в хорошей форме. Что касается товарищеского матча против сборной Зимбабве, то, конечно, это была не лучшая моя игра в составе национальной команды страны, однако и из нее можно извлечь позитивные моменты. Хотя бы то, что я мог играть, не ощущая какой-либо дискомфорт», - приводит слова Кака Чемпионат.ру со ссылкой на AP.