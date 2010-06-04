Четырех докторов подозревают в нарушении антидопинговых правил

Прокуратура Вены (Австрия) возбудила дело против четырех докторов, которые работают с национальными командами по биатлону и лыжным гонкам. «Это действительно так, расследование проводится по поводу возможного нарушения антидопинговых правил», – отметил представитель венской прокураторы Томас Векси. Издание Salzburger Nachrichten сообщает, что доктора предлагали спортсменам лекарства из запрещенного списка Национального антидопингового агентства (NADA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).