Курило: Буду метать дальше личного рекорда, чтобы выиграть медаль ЮЧМ

Наиболее захватывающая борьба первого дня чемпионата Украины среди юниоров по легкой атлетике развернулась в секторе для метания диска у девушек. За золотую медаль могли поспорить три спортсменки, но выиграла ее, конечно, только одна — Юлия Курило. После завершения соревнований победительница рассказала, что могла и не оказаться в легкой атлетике. Ведь еще три года назад она занималась совсем другим видом спорта. Я шесть лет занималась карате, стала кандидатом в мастера спорта. Но легкая атлетика понравилась больше. - говорит Юля. - Что вас привело в легкую атлетику? - Когда поступила в училище в Артемовске, толкала ядро местных соревнованиях. Один из присутствующих тренеров посоветовал поехать в Горловку: там можно было профессионально тренироваться в толкании ядра и метании диска. Сначала не хотела, но потом согласилась. Уже после первой тренировки мне понравилось, и так я постепенно перешла в легкую атлетику. - Начинали с толкания ядра? - Сначала, в основном, толкала ядро, хотя диск тоже пробовала. А сейчас больше нравится метать диск. - Вы сразу ворвались, «растолкали» всех и быстро пробились в сборную. - Да. На соревнованиях в Донецкой области в своей возрастной категории тогда сразу стала первой. Потом поехала на чемпионат Украины, и так потихоньку завоевала место в сборной. - За плечами уже есть опыт выступлений на международной арене, не так ли? - В прошлом году выступала на чемпионате Европы среди юниоров и была там шестой с результатом 50,90 м. Личный рекорд тогда был 53,32 м, а в этом году он пока 54,82 м. - Наверняка следите за выступлениями юниоров. На что рассчитываете на чемпионате мира в Канаде? - Конечно, слежу. Планирую метнуть дальше личного рекорда — где-то на 55-56 метров, чтобы завоевать медаль. - Перед чемпионатом мира запланированы еще старты? - Возможно, выступлю на молодежном чемпионате Украины. Но это уже будет просто как хорошая тренировка. - Выступлением на юниорском чемпионате Украины остались довольны? - Не совсем. Хотелось, да и ждала немного лучшего выступления. Но не все получилось. Даже не могу объяснить, почему: подготовка была хорошая, погодные условия тоже. Наверное, что-то не собрала в себе. Но победителей не судят! Теперь нужно собрать все силы, проанализировать этот старт и хорошо подготовиться к чемпионату мир. www.uaf.org.ua