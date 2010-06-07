Футбол. Дрогба присоединится к сборной Кот д'Ивуара

Нападающий сборной Кот д'Ивуара Дидье Дрогба, который в субботу был успешно прооперирован, в понедельник присоединится к национальной команде. Однако ещё до сих пор не ясно, сможет ли он принять участие в первом матче ивуарийцев на чемпионате мира против команды Португалии 15 июня. «Состояние Дрогба выглядит весьма обнадёживающим. Его восстановление проходит хорошо, и сейчас есть все признаки того, что форвард сможет помочь своей команде на мировом первенстве. Мы все надеемся, что он вернётся в строй как можно скорее», – сказал представитель Федерации футбола Кот д'Ивуара Роже Коуасси. Как сообщалось ранее, Дрогба в пятницу сломал правую руку в товарищеском матче с командой Японии (2:0).