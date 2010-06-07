Теннис. Сафина вылетела из первой десятки мирового рейтинга

В воскресенье был опубликован обновленный рейтинг WTA. 1 (1). С.Уильямс (США) – 8475 2 (2). В.Уильямс (США) – 6506 3 (3). Возняцки (Дания) – 5970 4 (4). Янкович (Сербия) – 5780 5 (5). Дементьева (Россия) – 5570 6 (17). Скьявоне (Италия) – 4990 7 (7). Стосур (Австралия) – 4905 8 (8). А.Радваньская (Польша) – 4010 9 (10) Клейстерс (Бельгия) – 3890 10 (15). Пенетта (Италия) – 3450 … 13 (20). Петрова (Россия) – 2795 … 17 (13). Шарапова (Россия) – 3010 .... 18 (6). Кузнецова (Россия) – 2821 ... 19 (9). Сафина (Россия) – 2761 … 22 (22). Звонарева (Россия) – 2725 … 27 (28). Клейбанова (Россия) – 2010 ... 28 (30). Кириленко (Россия) – 1985 ... 30 (29). Павлюченкова (Россия) – 1850 … 41 (44). Веснина (Россия) – 1350 … 49 (53). Душевина (Россия) – 1250 … 67 (70). Куликова (Россия) – 974 … 86 (78). Кудрявцева (Россия) – 731 ... 96 (93) Лапущенкова – 669