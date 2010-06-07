Долги владельцев «Манчестер Юнайтед» зашкалили за миллиард

Долги американской семьи Глейзеров, владельцев «Манчестер Юнайтед», составляют 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,6 миллиарда долларов), что на 400 миллионов больше, чем сообщалось ранее. Об этом пишет BBC News. Такие размеры задолженности могут помешать Глейзерам удержать контроль над клубом. Как отмечает издание, значительная часть долгов семьи взята под залог их активов. В частности, Глейзеры заняли 388 миллионов фунтов под залог своих торговых центров и 66 миллионов под залог клуба американского футбола «Тампа-Бэй Баккэнирс». По долгам «Манчестера» американцам придется заплатить крайне высокую ставку - 16,25 процента годовых. Когда семья покупала «МЮ» в 2005 году, она взяла в кредит 500 миллионов фунтов, а еще 272 миллиона заплатила наличными средствами. Большую часть своей задолженности Глейзеры набрали в годы, предшествовавшие финансовому кризису, когда стоимость активов и процентные ставки были высокими. Сейчас из-за ухудшения экономической ситуации у них могут возникнуть проблемы с расплатой по долгам. Болельщики «Манчестер Юнайтед» в течение нескольких месяцев проводят протесты против политики Глейзеров, направленной на ограничение расходов клуба, а также приведшей к резкому увеличению долгов. В знак своего недовольства фанаты надевают желто-зеленые цвета, принадлежавшие предшественнику «МЮ» в XIX веке - клубу "Ньютон Хит". Кроме того, консорциум бизнесменов «Красные рыцари» планировал выкупить у Глейзеров "МЮ" за миллиард фунтов стерлингов. Однако владельцы оценили клуб в полтора миллиарда фунтов, после чего стало ясно, что сделка не состоится. Общий объем долгов клубов английской премьер-лиги составляет сейчас 3,4 миллиарда фунтов стерлингов. Многие специалисты опасаются, что такой уровень задолженности может привести к волне банкротств. В сезоне 2009/10 года, напомним, разорился "Портсмут", покинувший по итогам сезона высший английский дивизион.