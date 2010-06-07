Лучшего бомбардира ЮАР выгнали из сборной перед ЧМ

Лучший бомбардир сборной ЮАР Бенни Маккарти исключен из состава своей команды. Причиной послужило неоднозначное поведение нападающего - в его гостиничном номере до четырех часов утра веселилась «сомнительная компания», передает Life Sports. По данным источника, скандал разожгли южноафриканские СМИ. Один из крупных каналов продемонстрировал сюжет, рассказывающий о ночных похождениях Маккарти и его партнера по команде голкипера Роэна Фернандеса в гостиничном номере форварда английского «Вэст Хэма». Южноафриканские коллеги намекают на то, что футболисты развлекались не с кем иным, как с представительницами древнейшей профессии. Несмотря на то что свидетельства персонала гостиницы о «сомнительной компании» широкой публике пока не представлены, главному тренеру южноафриканской сборной Карлосу Перрейре достаточно было скандального сюжета на ТВ, чтобы распрощаться с Маккарти и Фернандесом. При этом официальная версия отчисления лидера и вратаря хозяев чемпионата мира озвучена весьма осторожно. По словам тренерского штаба "Бафана Бафана", оба футболиста далеки от идеальной физической формы, а Бенни Маккарти так и вовсе "слишком толстый".