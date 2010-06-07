Аршавин: Я – в «Арсенале», и этим доволен

Нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, что его всё устраивает в лондонском клубе, и он не представляет себя в какой-либо другой английской команде. «В детстве я болел за «Барселону» – этого отрицать я не буду. Да и сейчас я переживаю за каталонцев в чемпионате Испании. Что касается английской премьер-лиги, то здесь я всегда симпатизировал «Арсеналу». Поэтому, когда у меня появилась возможность перейти в этот клуб, я с радостью согласился. Я не представляю себя в каком-либо другом английском клубе. Я «канонир», и я доволен этим», – цитирует Аршавина его официальный сайт.