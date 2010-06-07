Экклстоун предложил Сочи принять «Формулу-1»

Сочинские власти рассматривают возможность проведения в этом городе российского этапа наиболее престижной серии автогонок Формулы-1 уже осенью 2014 года. Предложение об организации гонок после Олимпиады поступило от хозяина коммерческих прав чемпионата Берни Экклстоуна. Минрегионразвития предлагает построить в Сочи трассу для «королевских гонок». Бюджет проекта эксперты оценивают в 200 миллионов долларов. Это дополнительные инвестиции в город, который благодаря зимней Олимпиаде получит более 30 миллиардов долларов, пишет газета "Ведомости". В настоящее время министерство ведет переговоры с Экклстоуном о предоставлении гарантий на проведение соревнований в 2014 году. Российские чиновники готовы приступить к строительству трассы сразу после того, как организаторы гонок подтвердят, что они намерены регулярно проводить этапы "Формулы-1" в Сочи. Трасса должна появиться в Имеретинской низменности. Большая ее часть будет вписана в те дороги, которые строятся к Олимпиаде. Предварительный проект уже согласован с немецкой Tilke GmbH, которая строит автодромы для F1, но окончательное решение за владельцем гонок Берни Экклстоуном. «Он предлагает провести первый этап уже осенью 2014 года; если мы получим гарантии, что этап состоится и трасса не будет пустовать в дальнейшем, то готовы ее строить», - объяснил замминистра регионального развития Юрий Рейльян. В апреле нынешнего года Берни Экклстоун уже заявлял о возможности проведения гонок в Сочи, но сроки тогда названы не были.