Чигринский будет играть в «Баварии»

Украинский защитник испанской «Барселоны» Дмитрий Чигринский в следующем сезоне пополнит ряды мюнхенской «Баварии», сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на Sportbild и Catalunya Radio. В ближайшее время чемпион Германии должен послать своих скаутов с целью заполучить 23-летнего украинца. Чигринский перешел в «Барсу» из донецкого «Шахтера» прошлым летом за 25 миллионов евро, однако провел в чемпионате Испании только 12 матчей за сезон. По сведениям английских СМИ, каталонцы намеревались использовать защитника сборной Украины как часть сделки по приобретению у лондонского «Арсенала» своего воспитанника Сеска Фабрегаса.