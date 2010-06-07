Киевское «Динамо» может усилиться аргентинским форвардом

Нападающий «Индепендьенте» Исмаэль Соса может в ближайшее время перейти в киевское «Динамо», сообщает «Динамомания» со ссылкой на аргентинский спортивный портал Ole.ar. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро, а контракт будет подписан на пять лет. 23-летний центральный нападающий, проведший прошлый сезон на правах аренды в Аргентинос Хуниорс, в начале этого года входил в сферу интересов московских «Динамо», Локомотива, а также Рубина, однако предпочел остаться на родине. За «Индепендьенте» Соса выступает с 2005 года и провел за свой клуб 33 матча, забив 12 мячей. В минувшем сезоне Соса стал лучшим бомбардиром Аргентинос Хуниорс, в 17 матчах забив девять голов, и помог команде стать чемпионом Аргентины.