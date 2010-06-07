Стадион киевского «Арсенала» построят в Дарнице

MIGnews.com.ua стало известно, на какой участок земли под строительство стадиона подало заявку руководство футбольного клуба «Арсенал» (Киев). По информации достоверных источников, земельный участок находится на территории Дарницкого района (левый берег столицы), непосредственно примыкает к улице Братиславской, которая полностью обеспечена транспортной развязкой – троллейбус, автобус, маршрутное такси. Ближайшая станция метро – «Черниговская» – находится на расстоянии около 2 км. Специалисты утверждают, что участок имеет идеальное расположение, а также все возможности расширения и строительства пристадионной территории и инфраструктуры. Кстати, еще 15 лет назад именно на этом месте планировалось строительство стадиона, и даже были сделаны определенные разработки. Руководство «Арсенала» уже направило в киевскую мэрию письмо с просьбой вынести данный вопрос на сессию Киевского городского совета. В письме подчеркивается, что «Арсенал» ничего бесплатно не просит – клуб готов заплатить деньги за участок, и просит киевскую власть законодательно утвердить эти намерения и как можно скорее оформить документы, необходимые для того, чтобы максимально быстро приступить к строительству нового стадиона.