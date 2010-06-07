Надаль становится лучшим спортсменом в истории Испании

Министр спорта Испании Хайме Лиссаветски заявил, что испанский теннисист, в воскресенье одержавший победу на турнире серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос», становится лучшим спортсменом в истории страны, сообщает Marca. По мнению политика, испанский теннисист является безусловным фаворитом во всех соревнованиях на грунтовом покрытии. «Рафаэль одержал восхитительную серию побед. Он стал намного опытнее и сейчас находится в своей лучшей форме, ему нет равных на грунте. Сложно представить, как много побед еще может одержать Надаль, но могу сказать со всей уверенностью – Рафаэль, в котором есть неповторимый дух победителя, становится лучшим спортсменом Испании всех времен», – заявил Лиссаветски.