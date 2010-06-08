Названа самая прибыльная футбольная лига Европы

Германская бундеслига в очередной раз признана самой прибыльной футбольной лигой в Европе, следует из ежегодного отчета о финансовом состоянии клубного футбола консалтинговой компании Deloitte, сообщает BBC. Несмотря на то, что годовой доход экс-лидера рейтинга – британской премьер-лиги – в 2008-2009 годах составлял £1,98 млрд ($2,87 млрд), ее операционная прибыль в прошлом году упала с £185 млн до £79 млн ($114,6 млн). Операционная прибыль бундеслиги составила в прошлом году $205,4 млн. Аналитики Deloitte отмечают также рекордно высокое отношение зарплат игроков к общему финансовому обороту премьер-лиги, так в прошлом году клубы премьер-лиги потратили на гонорары игрокам $1,3 млрд.