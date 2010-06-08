Умер известный российский футбольный тренер

В Сочи на 68-м году жизни скончался футбольный тренер Арсен Найденов, известный по работе с сочинской «Жемчужиной», которую он выводил в высшую лигу чемпионата России. Найденов умер после продолжительной болезни, сообщает сайт издания «Советский спорт». В качестве игрока Найденов выступал за киевские СКА, «Арсенал» и «Динамо», узбекский «Андижан» и таллинское «Динамо». Из-за травмы Найденов рано завершил карьеру и уже в 24-летнем возрасте перешел на тренерскую работу. Найденов работал в целом ряде клубов из низших дивизионов чемпионата СССР. Наибольшего успеха тренер добился с «Жемчужиной» с 1991 по 1997 годы, когда команда играла в высшей лиге. В 1997 году Найденов ушел в отставку по состоянию здоровья. В 1999 году Найденов вернулся к тренеской работе, но команды высшего дивизиона уже не возглавлял. В 2007 году тренер вновь возглавил «Жемчужину» и вывел ее во второй дивизион, после чего перешел на должность президента клуба, которую вскоре оставил.