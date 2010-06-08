У Валуева не нашли состава преступления

ГУВД Санкт-Петербурга прекратило уголовное дело об избиении охранника в отношении боксера Николая Валуева за отсутствием состава преступления, сообщает Коммерсант. Дело касается инцидента 19 января 2006 года на стоянке перед спорткомплексом «Спартак» в Санкт-Петербурге. По утверждениям стороны обвинения, супруга боксера Галина Валуева пожаловалась мужу на грубость охранника комплекса, который потребовал от нее убрать автомобиль со стоянки. На место событий прибыл Валуев, а охранник Юрий Сергеев затем был госпитализирован с сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и ссадинами. По обращению Сергеева было заведено уголовное дело в отношении Валуева, боксер был признан виновным в причинении легкого вреда здоровью и приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей. Такой вердикт не устроил обе стороны: Валуев утверждал, что не виновен, а Сергеев считал компенсацию слишком маленькой. Решение было обжаловано в Калининском суде Петербурга и впоследствии отменено в связи со вскрывшимися обстоятельствами дела. В 2009 году была проведена новая судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что у Сергеева в период с 12 января по 2 февраля 2006 года были сломаны три ребра, что позволило переквалифицировать обвинение по статье 112 УК РФ ("умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Следствие в ходе расследования нового дела связь между инцидентом между Валуевым и Сергеевым и следами перелома ребер достоверно установить не смогло, и приняло решение о его прекращении, однако ГУВД Петербурга отменило это постановление и отправило дело на новое рассмотрение. Адвокаты боксера тогда отмечали, что уверены в благоприятном для их клиента исходе дела. Адвокат Сергеева Александр Заварухин уже назвал новое решение петербургского ГУВД незаконным и необоснованным и пообещал его обжаловать.