«Шахтер» подпишет игрока сборной Македонии

Донецкий «Шахтер» планирует усилиться 25-летним левым защитником голландского «Херенвена» и сборной Македонии Гораном Поповым, сообщает Террикон со ссылкой на газету «Македонски Спорт». Сумма трансфера должна составить 4 миллиона евро. По сведениям, полученным изданием от источников, приближенных к клубу, сегодня вечером Попов вылетит в Донецк и в ближайшие 48 часов официально станет игроком «Шахтера». Руководство Херенвена официально пока эту информацию не комментирует. Кроме того, что по данным голландских СМИ, футболистом также интересовалось киевское «Динамо». Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин опроверг информацию о том, что донецкий клуб готов приобрести нападающего португальской Бенфики и сборной Парагвая Оскара Кардосо.